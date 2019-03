Garrones "Dogman" mit "Italienischem Oscar" ausgezeichnet

Der römische Regisseur Matteo Garrone ist am Mittwochabend für seinen Streifen "Dogman" als bester Filmemacher des Jahres mit dem "David di Donatello"-Filmpreis, dem "italienischen Oscar", ausgezeichnet worden. Der Streifen, der 2018 beim Filmfestival in Cannes präsentiert worden war, wurde auch zum besten italienischen Film gekürt.

"Wenn ich denke, dass ich diesen Film gedreht habe, weil ich nicht wusste, was ich bis zu Beginn der Dreharbeiten meines neuen Werks 'Pinocchio' machen sollte...", scherzte der 50-jährige Garrone bei der Preisverleihung. Als beste Schauspielerin wurde Elena Sofia Ricci gekürt, die im Film "Loro" des Oscarpreisträgers Paolo Sorrentino Veronica Lario, Ex-Ehefrau von Italiens viermaligem Premier Silvio Berlusconi spielt. Als bester ausländischer Film wurde das Schwarz-Weiß-Drama "Roma" des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuaron ausgezeichnet. Eine Auszeichnung für sein Lebenswerk erhielt der Regisseur Tim Burton. Der Preis nahm er von Oscarpreisträger Roberto Benigni entgegen.

Bei der Preisverleihung sang Startenor Andrea Bocelli den Hit "Now We Are Free" aus dem Film "Gladiator". Er sang im Duell mit seinem Sohn Matteo das Lied "Fall on Me".

Der Preis "David di Donatello" zeichnet nach Oscar-Vorbild auch den besten ausländischen Film sowie den besten Film aus einem EU-Land aus. Zudem werden Sonderpreise für das Lebenswerk von Filmschaffenden vergeben. Als Trophäe erhalten die Preisträger eine verkleinerte Ausgabe der David-Statue, die der Bildhauer Donatello um das Jahr 1440 geschaffen hat.

Quelle: APA