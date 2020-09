Gefallene Helden: Denkmäler erinnern an Kolonialismus

Die Kolonialherrschaft europäischer Nationen war ein monströser Gewaltakt. Sie bedeutete für Millionen Menschen in Afrika Ausbeutung und Unterjochung. Aber bei uns mangelt es bis heute an einer kritischen Reflexion über dieses schändliche Kapitel.

Gegen-Geschichte

In seinem Roman "Morenga" hat der Schriftsteller Uwe Timm schon 1978 an den brutalen Kolonialkrieg erinnert, den das deutsche Kaiserreich ab 1904 gegen die aufständischen Völker der Herero und Nama im heutigen Namibia geführt hat. Aber in der Hansestadt Hamburg ist bis heute ein Gebäude nach Lothar von Trotha benannt, auf dessen Konto dieser erste Genozid des 20. Jahrhunderts zu verbuchen ist. Dass Deutschland seine Kolonialgeschichte bereits genügend aufgearbeitet hat, kann folglich nicht behauptet werden.

...