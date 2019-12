Gemälde von nacktem Helden Zapata sorgt in Mexiko für Wirbel

Ein Gemälde, das den mexikanischen Nationalhelden Emiliano Zapata nackt auf einem Pferd zeigt, sorgt derzeit in Mexiko für Aufruhr. Mehrere hundert Demonstranten stürmten am Dienstag das Museum Palacio de Bellas Artes in der Hauptstadt Mexiko-Stadt, in dem das 2014 fertig gestellte Werk mit dem Titel "La Revolucion" von Fabian Chairez gezeigt wird. Sie drohten, das Gemälde zu verbrennen.

SN/APA (AFP)/CLAUDIO CRUZ Nackter Nationalheld auf Pferd mit erigiertem Penis