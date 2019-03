Gemäldesammlungen Bayern erleichtern Suche nach NS-Raubkunst

Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen wollen das Auffinden von NS-Raubkunst in ihren Beständen erleichtern. Dazu werde man die Zugangsbücher aus dieser Zeit online stellen, sagte Sammlungsdirektor Bernhard Maaz am Mittwoch in München. In diesen Büchern ist verzeichnet, welche Kunstwerke zwischen 1933 und 1945 in die Sammlung gelangten und woher sie stammen.

SN/APA (dpa)/Lino Mirgeler Die jährliche Pressekonferenz der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen