Gerry Marsden tot - Berühmt mit "You'll Never Walk Alone"

Gerry Marsden, der Sänger der britischen Band "Gerry and the Pacemakers", ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilte ein Freund der Familie am Sonntag in London mit. Die Band wurde nicht zuletzt mit ihrer Version von "You'll Never Walk Alone" berühmt, die als Hymne des englischen Fußballclubs FC Liverpool Kultstatus erlangte.

"Nachdem ich mit der Familie gesprochen habe, muss ich Ihnen mit schwerem Herzen sagen, dass der legendäre Gerry Marsden nach einer kurzen Krankheit leider verstorben ist", schrieb der Radio-Journalist Pete Price auf Twitter. Er habe an einer Infektion gelitten, die das Herz angegriffen habe. Marsden gründete die Band 1959 und war in den folgenden Jahrzehnten als Teil von Liverpools "Merseybeat"-Bewegung, zu der Zeitgenossen wie "The Beatles" gehörten, erfolgreich in den Charts. Die 1963er Version von "You'll Never Walk Alone" aus dem Broadway-Musicals Carousel wurde zur Hymne des FC Liverpool. "Gerrys Hymne verband Spieler, Mitarbeiter und Fans auf der ganzen Welt und half dabei, etwas wirklich Besonderes zu schaffen ", twitterte der Club.



Gerry & the Pacemakers hatten ihre Version im Liverpooler Cavern Club live gespielt. Der Song ertönte - über Schallplatte - auch im Liverpooler Stadion. Der Legende nach fiel vor einem Spiel die Soundanlage des Stadions an der Anfield Road aus, während der Song lief. Daraufhin intonierte der Fanblock das Lied selbst.

Seit diesem Tag wird vor Spielbeginn in Liverpool das Lied vom Publikum angestimmt, als eine Art Vereinshymne des Vereins. Seit der Hillsborough-Katastrophe 1989 - ein Zuschauerunglück in Sheffield, bei dem 96 Liverpool-Fans ums Leben kamen und Hunderte Fans verletzt wurden - steht in Anlehnung an den Song der Schriftzug "You'll Never Walk Alone" im Vereinswappen des FC Liverpool.



Von "You'll never walk alone" gibt es zahlreiche Coverversionen, unter anderem von Elvis Presley, Ray Charles, Johnny Cash, Perry Como, Tom Jones, Jerry Lewis, Barbara Streisand oder Roy Orbison. Auch die Toten Hosen haben eine stadiontaugliche Version des Songs aufgenommen. Ursprünglich, also im 1945 aufgeführten Musical "Carousel", hat das Lied die Aufgabe, eine schwangere Frau zu ermutigen, über den Tod ihres Mannes hinwegzukommen. Ein Lied also, das - in schweren Zeiten - Mut machen soll. Aus diesem Grund hatte es auch im vergangenen März zu Beginn der Coronakrise eine europaweite Aktion von Radiostationen gegeben.

Auf Initiative des niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks hatten rund 180 europäische Radiosender aus 30 Ländern beschlossen, am 20.März um 8.45 Uhr das Lied "You'll Never Walk Alone" von Gerry and the Pacemakers zu spielen. Auch die ORF-Radios Ö1, Ö3, FM4 und die neun ORF-Regionalradios nahmen an dieser Aktion teil.



Quelle: Apa/Reuters