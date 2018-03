Geschichte neigt zur Vereinfachung

Aleida Assmann warnt vor der Rückkehr zur "egomanischen Nation" und vor eng gefasster Geschichtsschreibung.

Im Jahr des Bedenkens der Geschichte der Republik Österreich warnt die Kulturwissenschafterin Aleida Assmann vor zu enger Sichtweise. "Nationale Erinnerung tendiert zur Vereinfachung", warnte sie am Freitag in Salzburg. Da eine gemeinsame Erinnerung Ambivalenzen schlecht aushalte, werde das "nationale Gedächtnis" oft auf Archetypen, Ikonen und Mythen eingegrenzt. "Um das Selbstbild zu stärken", werde Geschichte oft auf ehrenhafte, siegreiche Episoden verengt. Zum Beispiel sei in Paris eine Metrostation nach Austerlitz benannt, keine jedoch nach Waterloo. So heiße dafür einen U-Bahn-Station in London. Aleida Assmann hob drei Muster der Vereinfachung von nationaler Geschichte hervor: des Siegers, der das Böse überwunden habe, des Widerstandskämpfers, der gegen das Böse gekämpft habe, sowie der Opfer, die das Böse erlitten hätten. "Was jenseits liegt, kann schwer zu einem offiziellen Narrativ werden." Es werde sogar durch einen festen Rahmen ausgegrenzt. Sie begründet zudem, weshalb gesellschaftliche Gruppen oder Nationen dazu neigen, die eigene Schuld zu vergessen: "Das eigene Leiden braucht in der Regel viel Platz und verdrängt das Leid, das man anderen zugefügt hat."