Geschwindigkeits-Philosoph Paul Virilio mit 86 gestorben

Der französische Philosoph und Kulturkritiker Paul Virilio ist tot. Der 86-Jährige sei bereits am 10. September an einem Herzstillstand gestorben, gab seine Tochter Sophie Virilio am Dienstag in einer Erklärung bekannt. Virilio war unter anderem als Architekt und Stadtplaner tätig. Besonders bekannt wurde er für seine Überlegungen zur Auswirkung der Geschwindigkeit auf die Gesellschaft.

SN/APA (AFP/Archiv)/DANIEL JANIN Virilio wurde 1932 in Paris geboren