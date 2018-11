"Ghost Dance" für Salzburg: Die Geister, die sie rufen

Zwei Künstler suchen nach Splittern aus der Vergangenheit - und bitten Brecht, Thomas Bernhard und Jean Améry zum Ghost Dance.

Bertolt Brecht und Salzburg? Da war doch einmal was. Einen "Totentanz" sollte der Dramatiker für die Salzburger Festspiele schreiben. An den Auftrag geknüpft war die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Brecht. Aus dem Projekt wurde ein politischer Skandal um die vermeintliche kommunistische Unterwanderung, die Gegner bei Brechts Einbürgerung drohen sahen.