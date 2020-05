Giacometti-Institut in Paris öffnet wieder

Das Giacometti-Institut öffnet als eines der ersten Pariser Museen am 15. Mai wieder seine Türen. Man werde mit der Ausstellung "A la recherche des oeuvres disparues" den Betrieb wieder aufnehmen, erklärte die Leitung am Montag. Die Werkschau musste wegen der am 17. März im Kampf gegen die Corona-Pandemie verhängten Ausgangssperre geschlossen werden.

SN/APA (AFP/Archiv)/STEPHANE DE SAK Am 15. Mai öffnen einige Pariser Museen wieder ihre Türen

Aufgrund der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ist der Besuch nur an vier Tagen, von Donnerstag bis Sonntag, und nur mit einer Onlinereservierung möglich. Maximal zehn Personen dürfen im 20-Minuten-Takt das im Juli 2018 eröffnete Museum betreten. Besucher werden gebeten, Masken zu tragen. Quelle: Apa/Dpa