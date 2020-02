16 Jahre nach dem Architekturwettbewerb wurde ein von der Architektin Zaha Hadid geplantes Gebäude eröffnet. Nicht alle sind begeistert.

Riesige Glupschaugen in Sichtweite zur Grazer Oper: An der Adresse Burggasse 15 wurde am Donnerstagabend jenes Bauprojekt mit einer fotogenen Fassade eröffnet, das über Jahre den Ruf hatte, eine unendliche Geschichte zu sein. Eines, das in der Architekturszene kontroversiell aufgenommen ...