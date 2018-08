Beim Opernfestival Glyndbourne zeichnet sich das Ende der Führungskrise ab. Nach einer Festspielsaison ohne künstlerischen Leiter ist klar, wer diesen Posten übernehmen wird: Stephen Langridge, derzeit Direktor der Oper in Göteborg in Schweden. Dieser werde im Frühjahr 2019 künstlerischer Leiter in Glyndebourne, teilte das englische Festival mit.