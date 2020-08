Hubert von Goisern erhöhte heuer wegen Corona die Dotation für seinen Kulturpreis.

Julia Lacherstorfer spielt bloß kurz. Ihr Feingefühl für eine Welt aus Tradition und Moderne wird trotzdem spürbar. Sie präsentiert ein kurzes Stück aus ihrem Projekt "Spinnerin". Dafür wurde die Musikerin am Mittwoch mit dem Hubert-von-Goisern-Kulturpreis ausgezeichnet. In "Spinnerin" will die ...