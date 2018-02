Gold überflügelt die Ringe

War Olympia tatsächlich einmal ein schönes Märchen, das die Welt besser machen sollte? Wer die Kulturgeschichte von Olympia studiert, erkennt leicht: Das war immer ein Märchen.

Zunächst rutscht Ernest Hemingway durchs tief verschneite Montafon. Ganz inwendig wird der mächtige US-Schriftsteller, wenn er von seinen winterlichen Reisen in die Alpen schwärmt. Es sind die 1920er-Jahre. Es ist die Zeit, als in den Alpen entdeckt wird, dass es für die Sommerfrische ein Gegenstück geben kann. Aristokraten schlittern durch Bobbahnen. Gut betuchte Kulturbürger wagen sich auf Pisten. St. Moritz. Arlberg. Chamonix. Sie rücken ins Interesse der Wohlhabenden aus urbanen Zentren, die sich Abenteuer gönnen wollen und die schließlich eine große Idee haben. So fängt sie an, die Geschichte der Olympischen Winterspiele - einst in der Realität und nun auch im Buch von Klaus Zeyringer.