Goldene Kamera feierte Ende von "Machodiktatoren am Filmset"

Mit einer klaren Stellungnahme gegen Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt im Filmgeschäft ist in Hamburg der traditionsreiche deutsche Film- und Fernsehpreis Goldene Kamera verliehen worden. "Die Zeiten von autoritären sexistischen Machodiktatoren am Filmset sind vorbei", sagten die Schauspielerinnen Senta Berger und Palina Rojinski am Donnerstagabend.

SN/APA (dpa)/Christian Charisius Berger und Rojinski fanden klare Worte