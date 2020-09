Goldener Löwe für US-Drama "Nomadland"

Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an das US-Drama "Nomadland" der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt.

SN/APA (AFP/Getty)/Arnold Turner Die in China geborene Regisseurin Chloé Zhao

Quelle: Apa/Dpa