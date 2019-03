Grabner-Preise in Graz an Beckermann und Berghammer/Kerekes

Beim Filmfestival Diagonale in Graz wurde am Donnerstag der mit je 5.000 Euro dotierte Franz-Grabner-Preis in den Kategorien Kino- bzw. TV-Dokumentarfilm vergeben: Beste Kino-Doku wurde Ruth Beckermanns "Waldheims Walzer" über den früheren UNO-Chef und Bundespräsidenten. Beste TV-Doku wurde "Leben für den Tod - Menschen am Zentralfriedhof" von Karin Berghammer und Krisztina Kerekes.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Ruth Beckermann wurde für "Waldheims Walzer" ausgezeichnet