Grabungen am St. Pöltner Domplatz werden 2019 abgeschlossen

Die archäologischen Grabungen am Domplatz in St. Pölten sollen bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Für die letzten Projektmonate wird der Gemeinderat in der Sitzung am Montag rund 1,24 Millionen Euro an finanziellen Mitteln beschließen, teilte das Medienservice der Landeshauptstadt mit. Die Vorarbeiten für die Neugestaltung des Domplatzes kosteten bisher 8,6 Millionen Euro.

SN/APA (Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHO Der Domplatz wird "nachhaltig neu gestaltet"