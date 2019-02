Grammy-Gala von Absage Ariana Grandes überschattet

Nach der überraschenden Absage von Ariana Grandes Auftritt bei der Grammy-Verleihung setzen die Veranstalter nun auf andere hochkarätige Musiker. Geplant sind bei der Gala in Los Angeles am Sonntagabend (Ortszeit, 2.00 Uhr MEZ am Montag) unter anderem Auftritte von Lady Gaga, Cardi B, Janelle Monae und Travis Scott.

SN/APA (Getty)/Matt Winkelmeyer Gro§er Favorit ist Rap-Superstar Kendrick Lamar