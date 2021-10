Gratis Lehrlings-Workshops im Haus der Geschichte Österreich

Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) bietet ab sofort drei Workshops für Lehrlinge an. Diese widmen sich den Themen Arbeit und Lehre, Demokratie und Mitbestimmung sowie Rollenbilder und Vorurteile, wie das Museum am Dienstag mitteilte. Für die ersten 2.000 Jugendlichen in Lehrberufen garantiert die Arbeiterkammer als hdgö-Partner einen gratis Workshop-Besuch. Als weitere Unterstützer des neuen Angebots wurden die Bildungsdirektionen Wien und Niederösterreich gewonnen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Demokratiebewusstsein soll gestärkt werden

Die unter www.hdoge.at/zukunft-mit-geschichte buchbaren Workshops sollen unter dem Motto "Zukunft mit Geschichte!" kurzweilige Einblicke in historische Entwicklungen, die für politische und wirtschaftliche Fragen der Gegenwart hochaktuell seien, bieten. Dabei gehe das Museum am Wiener Heldenplatz von den Lebens- und Arbeitswelten von Lehrlingen aus. "Als Zeitgeschichte-Museum ist uns der aktive Dialog mit Jugendlichen ein besonderes Anliegen. Wer historische Entwicklungen auf eine spannende Weise kennenlernt und sie dadurch einordnen kann, versteht aktuelle Vorgänge und Zusammenhänge besser", wurde hdgö-Direktorin Monika Sommer in einer Aussendung zitiert. Insgesamt solle mit den Workshops das Demokratiebewusstsein gestärkt werden.