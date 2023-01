Grenznähe wird zum kulturellen Erfolgsmodell

Viele Besucher aus Bayern und erstklassige Künstler bescheren der Bachschmiede steten Aufschwung.

Luis aus Südtirol und Alfred Dorfer: Was vereint die so unterschiedlichen Kabarettisten? "Beide sind ausverkauft", sagt Bernhard Robotka. Der Chef der Bachschmiede in Wals-Siezenheim zeigt am Wochenende die jüngsten Programme der beiden Publikumslieblinge - und füllt damit den 300-Besucher-Saal an zwei Abenden in Folge bis auf den letzten Platz.

Während viele Kulturstätten mit postpandemischen Publikumsrückgängen zu kämpfen haben, verzeichnet Robotka ein steigendes Interesse: "Nach den Corona-Einschränkungen haben die Menschen wieder Lust auf Kultur. Man begibt sich wieder gerne ...