Grönemeyer in Wiener Stadthalle: "Herbert, bist leiwand!"

Während seines Konzerts in der Wiener Stadthalle am Freitag erzählte Herbert Grönemeyer, dass sich das Feedback des Publikums bei seinem ersten Auftritt in der österreichischen Hauptstadt vor rund 35 Jahren auf ein "Herbert, bist leiwand!" beschränkt habe. Diesmal schlug ihm allerdings frenetische, ohrenbetäubende Begeisterung für eine sensationelle Show entgegen.

SN/APA/HANS PUNZ "Grölemeyer" brachte die Wiener Stadthalle zum Kochen