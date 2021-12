Großer Rummel um Heinz Conrads, den Unterhalter der Nation

Conférencier Heinz Conrads war Medienstar, Kultfigur und Liebkind der Nation. Mit seinen Radio- und Fernsehsendungen hat er sich ins kollektive Unbewusste Österreichs eingegraben. Zum 35. Todestag wird er mehrfach geehrt.

Als der erste Mensch im All, Juri Gagarin, 1962 eine Welttournee machte, rissen sich alle TV-Nachrichtensender um ihn - nur nicht der ORF. Da hieß es: "Was mach ma mit eam? Geb ma'n dem Heinzi Conrads." Der gelernte Modelltischler, Schauspieler und Entertainer hatte in seiner TV-Show "Was sieht man Neues?" stets prominente Gäste, die singend, spielend, erzählend sein Geplauder aufmascherlten. "Wos red i mit eam?", war sein Stehsatz bei der Auswahl, wahrscheinlich auch bei Gagarin. Jedenfalls begrüßt er den Astronauten ...