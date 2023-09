Ground Zero:Ein Kubus für die Kultur

Nach den Anschlägen von 9/11 musste sich das Areal an der Südspitze Manhattans neu erfinden. Jetzt eröffnet ein lang geplanter Kunstbau.

Die Umgebung ist architektonisch spektakulär und geschichtsträchtig weltbedeutend: Zwischen dem höchsten Gebäude der USA, dem "One World Trade Center", dem Oculus-Umsteigebahnhof sowie dem Museum und der Gedenkstätte für die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 steht seit Kurzem ein vergleichsweise klein wirkender, marmorumfasster Kubus.

"Das hier ist etwas, was sehr lange gedauert hat", muss selbst New Yorks früherer Bürgermeister Michael Bloomberg bei einer Vorbesichtigung zugeben. Nach jahrzehntelangen Planungen und Verzögerungen soll es nun aber endlich losgehen: Mit einer fünftägigen Konzertserie soll die kubusförmige Kulturhalle Perelman Performing Arts Center (PAC) an der Südspitze Manhattans am 19. September eröffnen - wenige Tage nach dem 22. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001.

Rund 3000 Menschen kamen ums Leben, als damals zwei von Terroristen gekaperte Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers flogen und sie zum Einstürzen brachten. Die Bilder haben sich tief in das kollektive Gedächtnis der Menschheit eingeprägt.

Seitdem muss die Gegend an der Südspitze von Manhattan sich neu erfinden. Viele Gebäude wurden wieder aufgebaut und der Opfer mit Museum und einer Gedenkstätte in Form von zwei in den Boden eingelassenen Wasserbecken gedacht. Zehntausende Besucher strömen jeden Tag daran vorbei.

Schon zum Bau hatte das World Trade Center 1973 das Bankenviertel im Süden Manhattans aufpolieren sollen - die Wall Street ist nur wenige Schritte entfernt. Genau das wird derzeit aber wieder zum Problem, denn seit der Pandemie geht nur noch ein Teil der vielen Menschen, die dort einst Tag für Tag ins Büro strömten, regelmäßig an seinen Arbeitsplatz. Viele der riesigen Bürohäuser stehen teilweise oder ganz leer. Und so sehen viele das Wohnen als die Zukunft des Viertel. Einige Hochhäuser sind zu Luxuswohnungen umfunktioniert worden, andere werden folgen. Immer mehr Menschen zögen an die Südspitze Manhattans und fragten vermehrt nach Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten, Hundebetreuung, Brunchoptionen - und Kultur, heißt es vom Nachbarschaftsverband Downtown Alliance.

Die Kulturhalle Perelman Performing Arts Center war eigentlich Teil des Masterplans, den Stararchitekt Daniel Libeskind nach den Terroranschlägen für das Ground-Zero-Gelände entworfen hatte. Sein Kollege Frank Gehry hatte sie bauen sollen. Doch nach zahlreichen Verzögerungen und Geldproblemen wurden die Pläne zurückgestellt.

Mit Spenden der Milliardäre Ronald Perelman und Bloomberg wurde der rund 500 Millionen US-Dollar teure Bau dann nun schließlich doch fertiggestellt. Der frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg übernahm auch von Sängerin Barbra Streisand die Leitung des PAC-Vorstands. Vom Timing passt die Eröffnung der Kulturhalle inklusive schicken Restaurants nun in die sich verändernde Nachbarschaft.

Der Bau sei allerdings eine riesige Herausforderung gewesen, sagt Architekt Joshua Ramos. Im Grundgestein darunter liegen U-Bahn- und Nahverkehrslinien, Fußgängerverbindungen sowie ein Lastwagendock. Trotzdem sollten in dem Gebäude Musik- und Theateraufführungen mit makelloser Akustik möglich sein. "Das Gebäude ist wie drei Schiffe in einer Flasche konstruiert", sagt Ramos. Drei komplett umhüllte Aufführungsräume können mithilfe 23 Tonnen schwerer Wände zu einem gemacht werden, 60 verschiedene Konfigurationen mit 50 bis 950 Sitzplätzen sind möglich. "Man könnte in einem der Räume Rockmusik spielen und in einem anderen Theater." In der ersten Spielzeit sollen etwa ein Theaterstück von und mit Laurence Fishburne und eine Inszenierung des Musicals "Cats" gezeigt werden.

Alleine die vielen Bühnen verleiteten ihn immer sofort zum Singen, witzelt Ex-Bürgermeister und Vorstandschef Bloomberg bei der Vorbesichtigung dann noch. "Aber das hebe ich mir für den Auftaktabend auf."