Grüne wollen wegen KTM-Kulturförderung oö. Landtag befassen

Die Grünen Oberösterreich wollen die 1,8 Millionen-Euro-Kulturförderung aufgeteilt auf drei Raten des Landes Oberösterreich an die KTM Motohall in Mattighofen in den Landtag bringen. "Massivste Kürzungen für die Kulturszene und enorme Förderungen für einen Konzern" - diese "Schräglage" müsse aufgearbeitet werden, hieß es am Mittwoch.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die Grünen in OÖ sehen eine "Schräglage" bei der Kulturförderung