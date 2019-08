Grundstein von Schloss Neuschwanstein gefunden

Der Grundstein von Schloss Neuschwanstein ist gefunden worden. "Die Lage des Grundsteines kann exakt bestimmt werden", sagte der bayerische Heimatminister Albert Füracker (CSU) am Freitag bei einem Festakt in dem weltberühmten Bauwerk in Schwangau (Landkreis Ostallgäu).

SN/APA (dpa)/Karl-Josef Hildenbrand 1869: Jahreszahl des Grundsteinlegung ist auf dem Grundstein zu lesen