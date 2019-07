Guggenheim Museum setzt Mapplethorpe-Ausstellung fort

Erst Mapplethorpe selbst, dann seine Einflüsse auf die Kunstwelt: Nachdem rund ein halbes Jahr lang die eleganten und zugleich provokativen Fotos von Robert Mapplethorpe (1946-1989) zu sehen waren, hat das New Yorker Guggenheim Museum am Mittwoch den zweiten Teil der Ausstellung "Implicit Tensions: Mapplethorpe Now" eröffnet.

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/Kevin Hag Guggenheim Museum in New York