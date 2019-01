Guggenheim Museum zeigt Fotos von Robert Mapplethorpe

Ein nackter Männerkörper, ein Blumenstrauß oder sein eigenes Gesicht: Mit eleganten und zugleich provokativen Fotos zeigte Robert Mapplethorpe (1946-1989) die Welt um sich als Kunstwerke in Schwarz und Weiß. Das Guggenheim Museum in New York widmet Mapplethorpes Foto-Karriere nun eine eigene Ausstellung. Das Museum feiert ihn als "kulturelle Ikone" und einen der namhaftesten US-Künstler.

SN/APA (AFP)/Andrew Toth Das Guggenheim Museum widmet Mapplethorpe eine eigene Ausstellung