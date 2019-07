Guillermo del Toro erhält einen Hollywood-Stern

Der mexikanische Oscar-Preisträger Guillermo del Toro (54) wird auf dem "Walk of Fame" in Hollywood mit einer Sternenplakette verewigt. Am 6. August soll der Regisseur und Produzent den Stern auf der berühmten Flaniermeile enthüllen, wie die Verleiher am Dienstag (Ortszeit) mitteilten. Als Gastredner sind Regisseur J.J. Abrams und Sängerin Lana Del Rey eingeladen.

SN/APA (AFP)/ULISES RUIZ Der Mexikaner ist ein Meister der düsteren Welten