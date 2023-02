Gustav Klimts "Apfelbaum II" bleibt verloren

Die Republik Österreich lenkt ein und löst einen einstigen Fehler bei der Restitution zugunsten der Erben.

Ein Jahr ist es jetzt her, dass ein bahnbrechender Beschluss in Frankreich extrem peinliche Konsequenzen für Österreich bedingt hat. Mit den ersten Restitutionen von 15 Gemälden aus dem Musée d'Orsay in Paris wurden bis dahin genährte Zweifel zum unerschütterlichen, weil rechtsgültigen Faktum: Die Republik Österreich hat 2001 mit dem Bild "Apfelbaum II" ein falsches Gemälde Gustav Klimts an die Rechtsnachfolger von Nora Stiasny, Tochter des Urologen und Chirurgen Otto Zuckerkandl, zurückgegeben. Nora Stiasny wurde laut Wikipedia unter der NS-Herrschaft deportiert ...