Gut Gasteil: Sommerausstellung mit Christian Ludwig Attersee

Im 30. Bestandsjahr der Galerie Gut Gasteil in Prigglitz im südlichen Niederösterreich hat Charlotte Seidl am Donnerstagabend die mittlerweile 120. Ausstellung eröffnet. Mit Christian Ludwig Attersee und Sabine Müller-Funk sind bis 18. August zwei sehr unterschiedliche Positionen vertreten. Ersterer präsentiert unter dem Titel "Wasserfrühling" mehr als 50 Werke, die seit 2014 entstanden sind.

Ebenfalls bis 18. August zeigt das Belvedere 21 in Wien noch die große Attersee-Ausstellung "Feuerstelle" mit frühen Arbeiten des Künstlers. In Gasteil, wo er bereits zum sechsten Mal seine Werke präsentiert, sind hauptsächlich Mischtechniken und einige Bilder in Acryl und Lack zu sehen. Hier zeigt sich die Kontinuität des Attersee'schen Schaffens und seiner üppig-fantasievollen Ausgestaltung, aber auch wachsende Sorge um die Gefährdung der Lebenswelt.

Erhalten hat sich auch sein Hang zu poesievollen Betitelungen. Da finden sich Kübelkönige, Tannenzähler und Venustropfen ebenso wie "Das Feuchtenjetzt", Tulpenmusik und eine Brautjagd. Der wohl längste Titel lautet bezeichnend "Was ich dir von mir erzählen wollte". Attersee, dem Künstlerehepaar Seidl langjährig verbunden, hat sichtlich weiterhin viel zu erzählen.

"Die Fragilität des Lebens" benennt die Objekt-Konzept-Künstlerin Müller-Funk ihre Werkschau und erschließt mit Schrift-Bild-Objekten das Wesen der Flüchtigkeit. Das Material (Glas, Papier, Sand) spielt eine wichtige Rolle, um rhythmische Verschiebungen und Überlagerungen von Schriftzeichen darzustellen. Abbildungen einer toten Katze, eines leblosen Schmetterlings, kombiniert mit unleserlichen Buchstabenzeilen, symbolisieren die Brüchigkeit jeglicher Spur. Membranen, Verdichtungen und Interventionen nehmen besonderen Stellenwert ein.

Jederzeit begehbar ist die "Kunst in der Landschaft" im weitläufigen und aussichtsreichen Gelände rund um das Gut Gasteil, wobei zahlreiche Skulpturen internationaler Künstler erwandert werden können. Für einen kompletten Rundgang sollten ungefähr eineinhalb Stunden veranschlagt werden.

Quelle: APA