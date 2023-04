Haben wir verlernt, was wahre Eleganz ist?

Eleganz ist schwer fassbar. Einst gefeiert, scheint sie sich nun gänzlich verflüchtigt zu haben. Oder kehrt das Bedürfnis nach ihr wieder zurück? Zwei Autoren haben sich auf Spurensuche gemacht.

Sie heißen Dora, Kate, Audrey, Anna, Lydia und Cassie und sie erklären in vielen Videos Tausenden weiblichen Followern, wie sie sich elegant kleiden können. Das Resultat lässt sich so zusammenfassen: gute Schnitte, klare Formen, hochwertiges Material, eine unaufgeregte Basisgarderobe mit Teilen in Blau, Schwarz, Beige, Grau und Weiß, dezent aufgepeppt mit den jeweils angesagten Farben der Saison.

Eleganz? Ist das nicht ein Wort aus der Mottenkiste, etwas, das an den Lavendelduft der Urgroßmutter erinnert? Eleganz sei eine Fessel, ...