"Hair"-Komponist Galt MacDermot gestorben

Der kanadische Komponist Galt MacDermot ist am Montag, einen Tag vor seinem 90. Geburtstag, gestorben. Das bestätigte MacDermots Enkelin dem Magazin "Playbill". Er komponierte das berühmte Hippie-Musical "Hair", das 1968 am Broadway Premiere feierte. Die daraus stammenden MacDermot-Songs "Age Of Aquarius" und Let The Sun Shine In" sind zu Klassikern geworden.

SN/APA (AFP/Getty)/Scott Gries Galt MacDermot bei einem Auftritt in New York im Jahr 2009