Haneke erhält deutsches Großes Verdienstkreuz mit Stern

Der Regisseur Michael Haneke wird heute, Dienstag, Abend mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgt in der Residenz des deutschen Botschafters in Wien, hieß es in einer Aussendung.

SN/APA (AFP)/LOIC VENANCE Haneke für "große Verdienste um den deutschsprachigen Film" geehrt