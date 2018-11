Haus der Geschichte: 8.500 Besucher am Eröffnungswochenende

Insgesamt 8.500 Menschen haben am vergangenen Wochenende auf die eine oder andere Art an der Eröffnung des "Haus der Geschichte Österreich" teilgenommen. Nach der offiziellen Eröffnung am Samstag war das Interesse auch am Sonntag und Montag - bei freiem Eintritt - groß.

Nun startet der Normalbetrieb des Hauses