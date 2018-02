Heimische Lyriker gegen Übermalung von Gomringer-Gedicht

Die geplante Übermalung eines Gedichts von Eugen Gomringer an einer Berliner Hochschulfassade sorgt auch hierzulande für Kritik. Rund 200 heimische Lyriker, darunter Elfriede Jelinek, Franzobel und Raoul Schrott, haben einen Aufruf an die Alice Salomon Schule gerichtet, den Text nicht entfernen zu lassen. Dadurch würde der Schweizer "entehrt", hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Britta Ped Gomringers Gedicht findet sich seit 2011 auf der Fassade