Heimo Zobernig schenkte Linzer Kunstmuseum Lentos drei Werke

Der Kärntner Künstler Heimo Zobernig hat dem Linzer Kunstmuseum Lentos zwei Gemälde und ein Video geschenkt. Die Werke im Wert von 150.000 Euro seien seit kurzem in der Sammlungs-Präsentation zu sehen, teilte das Museum am Donnerstag in einer Aussendung mit.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Zobernig zeigte sich spendabel