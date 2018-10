Heiner Goebbels mit Weltpremiere als Mahnung gegen den Krieg

Der deutsche Komponist und Regisseur Heiner Goebbels stellt am Mittwoch im ehemaligen Bahndepot Mayfield in Manchester eine Weltpremiere vor: Das dreistündige Epos "Everything that happened and would happen" (in etwa: Alles was passiert ist und passieren würde) ist ein musikalischer Rückblick auf mehr als 100 Jahre europäische Geschichte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs.

