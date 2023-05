Helmut Berger - Nachruf auf einen Star zwischen Weltruhm und Absturz

Helmut Berger war in den 1960er- und 1970er-Jahren ein europäischer Filmstar. Einst galt der Schauspieler mit bürgerlichem Namen Steinberger als schönster Mann der Welt, es folgten Skandale und der Absturz. Am 29. Mai wäre der gebürtige Bad Ischler 79 Jahre alt geworden. Wie sein Agent Helmut Werner der APA berichtete, starb Berger am Donnerstag "friedlich, aber dennoch unerwartet" in Salzburg. Sein Lebensmotto "La Dolce Vita" genoss Berger zeitlebens in vollen Zügen.

Der österreichische Schauspieler Helmut Berger ist am Donnerstag im Alter von 78 Jahren in Salzburg gestorben. Seine Agentur teilte mit: "Helmut Berger ist heute, am 18. Mai 2023 um 4.00 Uhr morgens friedlich, aber dennoch unerwartet, in seiner Heimatstadt Salzburg, kurz vor seinem 79. Geburtstag entschlafen! Wir danken für all die vielen Jahre der Freundschaft und Zusammenarbeit."

Helmut Berger arbeitete zunächst 1964 als Filmstatist in Rom, ehe ihn der 38 Jahre ältere Regisseur Luchino Visconti - sein späterer Lebensgefährte - entdeckt. 1966 spielte er erstmals eine kleine Rolle, bald übernahm er unter Viscontis Regie seine eindringlichsten Filmauftritte: Im Historienfilm "Die Verdammten" über die NS-Geschichte einer deutschen Industriellenfamilie spielte er den Martin von Essenbeck. In"Ludwig II." brillierte er in der Hauptrolle des wahnsinnig werdenden Bayernkönigs; damit wurde er weltberühmt. Im Film "Gewalt und Leidenschaft" spielt er an der Seite von Hollywood-Legende Burt Lancaster einen provokanten, schönen Jüngling. Damit wurde er einer der wenigen international renommierten Filmstars aus Österreich.

Wie ist aus dem 1944 geborenen Bad Ischler Rotzbuben Steinberger Helmut der Weltstar Helmut Berger geworden? Wie er selbst erzählt hat, wollte er in Rom in einem Louis-Vuitton-Geschäft Taschen kaufen und seine Initialen "HB" drauf haben. Er hatte gemeint, das "LV" auf den Taschen stehe für Luchino Visconti. Gewöhnlich wäre so etwas peinlich. Wer so eine Episode aber in seiner Autobiografie - sie ist 1998 erschienen - niederschreibt, bekennt das Magische des Größenwahns: Le Star, c'est moi!

Gern erzählte Helmut Berger auch die Geschichte vom Nobelball in Monte Carlo. Im Rausch hatte er sich in die weiße Smokinghose, man kann's nur sagen, wie's er selbst sagt, "g'schissn". Aufforderungen zum Tanz - es waren viele, denn er war damals offiziell schönster Mann der Welt und Filmheld - lehnte er mit dem Hinweis ab, dass ihn der Ball nerve, weil es so vom Hafen heraufstinke. Das kann man als Irrsinn deuten. Man kann es aber auch als Unverrückbarkeit von Idealen, nämlich denen des Ichs, des unbedingten Starseins deuten. "Ein Triumph der souveränen Pose über die Wirklichkeit", schreibt "Die Zeit" über die Begebenheit.

In den letzten beiden Jahrzehnten seines Lebens zehrte Helmut Berger mehr und mehr von seiner Vergangenheit; er machte mehr mit Auftritten in Talkshows, im RTL-Dschungelcamp oder bei Charity-Partys als mit schauspielerischen Leistungen von sich reden. Das erschien wie das Gegenteil jenes Glamours und jenes Glitzerns, die ihn einst umweht haben. Aber wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag winkte er von Cannes nach Hause! Aufgeräumt stolzierte er über den roten Teppich des Filmfestivals, wo ein Film über Modeschöpfer Yves Saint Laurent vorgestellt wurde, in dem er mitgespielt hatte.

Ein solches Leben rechtfertigt locker den Titel von Bergers Autobiografie: "Ich". Nur blieb von einem Ich, das in großen Filmen und auf ausgelassenen Partys glänzte, oft nur mehr ein Ich des abgestürzten Künstlers, dessen Spiel gegen alle Konventionen und jede soziale Verträglichkeit sich immer mehr abnutzte. Und doch: Im Rückblick auf das ganze Leben bleibt er ein Großer.

LEBENSSTATIONEN

Seine Kindheit und Jugend verbrachte Berger in Salzburg, arbeitete später in Paris und London zunächst als Dressman und Fotomodell und wirkte in Werbespots mit. Zwischen 1964 und 1966 absolvierte Berger in London ein Studium an der Central Drama School, machte jedoch keinen Abschluss. Er ging nach Perugia, um an der Universität Italienisch zu lernen. Erste Leinwanderfahrungen sammelte er als Statist und mit kleineren Rollen in der Filmmetropole Cinecittà, wurde dann 1966 das erste Mal von seinem Entdecker Luchino Visconti mit einer kleinen Rolle im Film "Hexen von heute" besetzt.

Neben "Die Verdammten" und "Ludwig II." (1972) erlebte man den Schauspieler mit der Titelrolle des ewig jungen Dandys in Massimo Dallamanos Oscar-Wilde-Adaption "Das Bildnis des Dorian Gray". Nach Vittorio De Sicas "Der Garten der Finzi Contini" (1970), Sergio Gobbis "Un beau monstre" (1970) und Duccio Tessaris Thriller "Una Farfalla con le ali insanguinate" (1971) kam 1974 "Gewalt und Leidenschaft" an der Seite von Burt Lancaster. Bergers erste deutsche Kinoproduktion war 1973 Otto Schenks Arthur-Schnitzler-Adaption "Reigen".

Visconti starb 1976 und Berger stürzte in eine Krise. Es folgten ein Selbstmordversuch, Alkoholexzesse und ein dekadenter Lebensstil. Berger sagte, dass er sich nach Visconti niemals mehr in jemanden verliebt habe. Oft bezeichnete er sich als "Witwe Luchino Viscontis". Berger spielte in den folgenden Jahren in unbedeutenderen Filmen und übernahm Fernsehrollen wie in der US-Soap "Der Denver-Clan". Francis Ford Coppola engagierte ihn aber 1990 immerhin für "Der Pate III". 1992 wirkte Berger im Video zu Madonnas "Erotica" mit.

Statt mit schauspielerischen Leistungen macht Berger mehr mit Auftritten in Talkshows von sich reden. Medien berichteten über seine ausschweifenden Exzesse mit Alkohol und anderen Drogen und zahlreiche Affären. Vor Gericht stritt sich Berger mit Regisseur Andreas Horvath, der ihn im Dokumentarfilm "Helmut Berger, Actor" bei der Selbstbefriedigung gezeigt hatte. "Bloßstellend und herabsetzend" seien einige Szenen gewesen, so der Vorwurf.

2018 folgte in hohem Alter sein Theaterdebüt: An der Volksbühne Berlin spielte Berger an der Seite von Ingrid Caven einen Baron der Barockzeit.

In Bad Ischl erhielt der vielfach ausgezeichnete Berger zum 75. Geburtstag das Kulturehrenzeichen der Stadt, auf dem Vorplatz des Lehartheaters wurde eine Büste des Schauspielers enthüllt, die ihn in seiner Glanzrolle als Ludwig II. zeigt. 2019 erschien der Dokumentarfilm "Helmut Berger, meine Mutter und ich" von Valesca Peters. "Es ist mir scheißegal", sagte Berger der Filmemacherin, als sie ihn fragte, was andere wohl über ihn denken.

Im November 2019 gab Berger schließlich bekannt, nach mehreren Lungenentzündungen seine Schauspielkarriere zu beenden. Er wolle wie sein Vorbild Marlene Dietrich seinen Lebensabend außerhalb der Öffentlichkeit verbringen. Der frühere Liebling auf allen Partys des internationalen Jetsets "lebte bis zuletzt glücklich, zufrieden und gut gelaunt in Salzburg", wie sein Agent Werner mitteilte, der Berger zitierte: ",Ich habe drei Leben gelebt. Und das in vier Sprachen! Je ne regrette rien!'"