Herbert Lippert blickt als Maler auf Meyer-Ära in Staatsoper

Der Reigen der Abschiedsgrüße für den nach der aktuellen Saison scheidenden Staatsoperndirektor Dominique Meyer beginnt am kommenden Sonntag in Bild und Ton im Gustav-Mahler-Saal des Hauses. Ensemble-Tenor Herbert Lippert präsentiert in der Schau "Blickwinkel Oper: Ära Meyer - 10 Jahre Staatsoperngeschichte" nicht nur einen sängerischen, sondern bis 5. Jänner auch einen gemalten Rückblick.

SN/APA/Archiv/HERBERT NEUBAUER Ausstellung zu Ehren von Dominique Meyer