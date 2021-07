Hermann Nitsch: "Salzburg ist verwässertes Bayreuth"

Hermann Nitsch stellt neue Arbeiten in der Galerie Frey aus. Der Meister erinnert sich an Oskar Kokoschka und an den Hochkönig.

Die Kirchenglocken läuten zur vollen Stunde. "Is aber net der ,Jedermann', oder?", fragt Hermann Nitsch. Der Meister der Aktionskunst ist auf Durchreise. Die Festspielstadt dient ihm als Zwischenstation auf dem Weg nach Bayreuth. Die Galerie Frey im Nonntal stellt neue Arbeiten aus. Mit der Familie ist Nitsch seit mehr als zwei Jahrzehnten verbunden, Galerist Peter Frey gestaltet die Vernissage als gesellschaftliches Ereignis mit Champagnerbar. Drei großformatige, zwei mal drei Meter große Schüttbilder fallen farblich aus dem Rahmen der ...