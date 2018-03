Heumarkt - Investor will Turmhöhe nicht reduzieren

Der Investor des Hochhausprojekts am Heumarkt hat nicht vor, die Turmhöhe auf die von der UNESCO geforderten 43 Meter zu reduzieren. "Wertinvest sieht keine Veranlassung zu einem Eingriff in die von einer internationalen Jury ausgewählte architektonische Gestaltung, die der rechtskräftigen Flächenwidmung zugrunde liegt", hieß es in einer Stellungnahme von Geschäftsführerin Daniela Enzi am Montag.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Das Bauvorhaben ist innerhalb der Wiener Grünen äußerst umstritten