Heumarkt: Wiener ÖVP befürchtet heimliche Verwirklichung

Kurz vor Jahresende will die Wiener ÖVP noch einmal Druck auf die rot-grüne Wiener Stadtregierung in Sachen Heumarkt-Projekt ausüben. Sie befürchtet eine heimliche Verwirklichung trotz der von der rot-grünen Stadtregierung auferlegten Nachdenkpause für das Vorhaben, wie am Dienstag in einer Pressekonferenz dargelegt wurde. Von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wollen die Türkisen Taten sehen.

SN/APA/Archiv/HANS PUNZ ÖVP will in Sachen Heumarkt-Projekt Druck ausüben