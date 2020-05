Hilfsfonds: Freischaffende Künstler sollen 1000 Euro im Monat erhalten

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) haben am Donnerstag Maßnahmen für die finanzielle Förderung Kulturschaffender vorgestellt. Ein Hilfsfonds für freischaffende Künstler ist mit insgesamt 90 Millionen Euro anberaumt.

Die Überbrückungshilfe für freischaffende Künstler sieht vor, dass im Zeitraum von einem halben Jahr pro Monat 1000 Euro ausgezahlt werden sollen. "Das sind in Summe 6000 Euro für jeden Künstler", sagte Vizekanzler Werner Kogler am Donnerstag.

Der Künstlersozialversicherungsfonds sei um fünf Millionen Euro aufgestockt worden. Zudem sei der Härtefallfonds auf sechs Monate ausgeweitet und die Mindestsumme der Auszahlungen auf 500 Euro erhöht worden. Dazu sei eine Comebackzulage von 500 Euro vorgesehen. Diese Ausgangslage legte Finanzminister Gernot Blümel dar. Als Ergänzung dazu sei der Hilfsfonds für freischaffende Künstler mit insgesamt 90 Millionen Euro dotiert.

"Wir haben zugehört, jetzt handeln wir", sagte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer, die in den letzten Wochen mit vielen Kunst- und Kulturschaffenden im Austausch gewesen sei. Der Fonds sei daher ein starkes Zeichen der Unterstützung für freischaffende Künstler. "Das bedeutet eine enorme Erleichterung für die Branche."

Ausgezahlt werde diese Hilfe - 1000 Euro pro Monat und pro Person - für alle Künstlerinnen und Künstler, die als Selbstständige versichert seien. Mayer zufolge gehe man von 15.000 Kunstschaffenden aus, die für den Fonds infrage kämen. Der Antrag soll am Donnerstag im Parlament eingebracht werden, ab Juli sollen die ersten Auszahlungen erfolgen. "Das Geld soll so rasch als möglich ausgezahlt werden, die Überprüfung erfolgt im Nachhinein." Die Abwicklung laufe über die Sozialversicherung für Selbstständige. Es gehe um eine schnelle, unbürokratische Hilfe für die freie Szene, betonte Mayer.

Diese Hilfen für freischaffende Künstler könnten sich im internationalen Vergleich durchaus sehen lassen, sagte Kogler. Vor allem die am Mittwoch verkündeten Maßnahmen für die Filmbranche (25 Millionen Euro an nicht rückzahlbaren Ausfallzuschüssen) seien weltweit einzigartig zu diesem Zeitpunkt der Pandemie. Der Beitrag, den Künstler für unsere Gesellschaft leisten, sei enorm, betonte Kogler. Die Kultur sei "ein vielfältiger Schatz, daher wollen wir diesen auch schützen und fördern." Weil gerade im künstlerischen Schaffensbereich von länger andauernden Einschränkungen ausgeganen werde, sei Hilfe dringend notwendig. Hinsichtlich der Wichtigkeit fand der Vizekanzler klare Worte: "Wir müssen eingreifen, wenn Österreich Kulturnation sein und bleiben will."



Quelle: SN