"Hört endlich auf zu bauen!"

Eine Architektin und Expertin für Städtebau fordert seit Langem weniger große und dichte Städte. Die Pandemie gibt ihr recht.

"Wir mussten uns ständig die Hände waschen", erzählt die deutsche Architektin Ingrid Krau aus ihrer Kindheit. Das hatte mit einer Pandemie zu tun: Ihr Berliner Großvater hatte die Spanische Grippe nicht überlebt und seine Frau mit zwei kleinen Kindern hinterlassen. Die Sorge vor Ansteckung ist offenbar in der Familie geblieben. So habe sie früh ein Gefühl für Hygiene entwickelt, schildert Ingrid Krau, die bis 2007 als Professorin für Städtebau und Stadtentwicklung an der TU München gelehrt hat. Soeben ist ihr ...