Wie sich Kabarettist Hosea Ratschiller im Programm "Ein neuer Mensch" durch die Probleme der Welt theatert, ist ein Glücksfall.

Der Urknall für die Selbstbefragung ereignet sich gerne durch eine Grenzüberschreitung. Also schreit der Vater sein Kind an: "Räum' dein Zimmer auf!" Dabei hat er es selber nicht ganz so mit der Ordnung - überhaupt weiß er nicht so ganz, ...