Hugh Jackman und Billy Crystal hoffen auf Theaterpreis Tony

Hollywood-Superstar Hugh Jackman ("X-Men") und Comedy-Veteran Billy Crystal ("Harry und Sally") sind für den New Yorker Theaterpreis Tony nominiert. Jackman hofft auf die wichtigste Auszeichnung im US-Theater für seine Rolle in der Wiederauflage des 50er-Jahre-Musicals "The Music Man". Er muss sich als bester männlicher Hauptdarsteller gegen Crystal als "Mr. Saturday Night" durchsetzen, eine Adaption der Film-Biografie "Der letzte Komödiant".

Mit elf Nominierungen führte bei der Bekanntgabe der möglichen Ausgezeichneten am Montag das Musical "A Strange Loop" das Feld an. Es handelt von einem Platzanweiser, der von einer Show über sich und seinen Alltag als "schwuler dicker Schwarzer" im Theaterbusiness träumt. Das aufwendige biografische Musical "MJ" über Superstar Michael Jackson erhielt zehn Nominierungen. In den Theaterstück-Kategorien kam "The Lehman Trilogy" über die weltweite Finanzkrise auf acht Nominierungen.

Unter den weiteren möglichen Ausgezeichneten ist auch Ruth Negga (oscar-nominiert für "Loving") als Ehefrau in "Macbeth". Leer gingen dagegen andere prominente Schauspielstars aus, darunter ihr Bühnenpartner, Ex-"007" Daniel Craig in der Titelrolle, genauso wie Sarah Jessica Parker ("Sex and the City") und Matthew Broderick als Ehepaar in "Plaza Suite".

Die 75. Tony Awards werden am 12. Juni in der Radio City Music Hall vergeben. Sie gelten als wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA, berücksichtigen aber nur Produktionen, die im zurückliegenden Jahr in einem der rund 40 Broadway-Häuser im New Yorker Theaterviertel neu aufgeführt wurden.

(SERVICE - Internet: https://www.tonyawards.com/nominees/)