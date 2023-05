Im schwarzen Herzsaft des Kapitalismus

PeterLicht sagt bei seinem Auftritt in der ArgeKultur "Ja, okay, aber" und zerlegt neue Arbeitswelten, die sich um ein Kaffeemaschine drehen.

Der Alltag im hippen Co-Working-Space bietet gute Gelegenheit, eine New Arbeitswelt auszuleuchten. Da fliegen Floskeln. Es wird mehr dargestellt, als erledigt. Und was gearbeitet wird, bleibt oft unklar. Ein ideales Setting für einen wie den Sänger, Autor und Theatermacher PeterLicht. Die Begegnung mit dem Kapitalismus, mit Trends und Auswüchsen einer Welt, in der immer nur aufs nächste Versprechen gesetzt wird, beschäftigt ihn seit langem. Er verhandelt da sein eigenes Dasein als einen lebendigen Widerspruch zwischen Kapitalismuskritik und Kapitalismusabhängigkeit. "Wir alle ...