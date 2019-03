Wortspiel. Der Philosoph Clemens Sedmak schickt drei Kinder auf Wortsuche.

Der Theologe und Philosoph Clemens Sedmak schrieb das Buch "Das Land, in dem die Wörter wohnen", in dem er drei Kinder auf die Suche nach Wörtern schickt. Sie kommen vorbei im Reich des Wortlosen, an der Insel der Sprachverwirrung und ...