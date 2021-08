Im Weinviertel erfüllt sich eine Festival-Vision

Eine Schauspielerin und ein Architekt verlieben sich in ein altes Gasthaus. Eine Idee für Theater und Konzerte unter freiem Himmel entsteht.

Am südlichen Rand des Weinviertels liegt ein kleines Nest namens Großriedenthal. Kein Ort, an dem man groß Kultur vermuten möchte. Auch Anna-Eva Köck und Gregor Schindler kannten den Ort noch nicht, als sie sich im September des vergangenen Jahres dort in einem leerstehenden Gasthof umsahen.

"Wir haben uns das Haus angesehen, weil wir Interesse an alten Gebäuden haben - und weil mein Mann ein Haus von Freunden in der Nähe renoviert", sagt die Schauspielerin. "Als wir wegfuhren, sagte ...