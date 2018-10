Immer das Kreuz mit der Wahl

In der Nacht, bevor man Jesus und alle anderen kennt, herrscht in Oberammergau, wo im Jahr 2020 dem Pest-Gelübde von 1633 gehorchend zum 42. Mal Passion gespielt wird, höchste Spannung.

Wäre der Tagelöhner Kasper Schiesler nicht ins Tal gekommen, wär's ein normaler sonniger Herbsttag in Oberammergau. So aber strömen Hunderte durchs Dorf. Viele kommen aus dem Gottesdienst im Passionstheater. Dort wurde das Gelübde erneuert, an dem Schiesler Schuld trägt. Eine Passion versprachen sie dem Herrgott, wenn nur das Sterben ende. Schiesler hatte die Pest ins Dorf gebracht. 1633 gab das Dorf sein Gelübde. Der Legende nach war der Schwarze Tod am Tag danach verschwunden.